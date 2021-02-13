رئاسة منظمة التجارة العالمية تنتقل لسيدة إفريقية الاثنين المقبل

يعقد بمقر منظمة التجارة العالمية فى جينيف بعد غد الاثنين المجلس التنفيذى الموسع للمنظمة للمصادقة على تعيين النيجيرية الدكتورة انجوزى اوكونجو ايواللا وزيرة مالية نيجيريا السابقة لمنصب المدير العام للمنظمة و ذلك بعد انسحاب يو مايوند الكورية الجنوبية منافستها الوحيدة على المنصب وكلاهما كان قد فاز فى جولات التصويت التمهيدية قبل النهائية لشغل هذا المنصب.

وتهدف منظمة التجارة العالمية بناء اقتصاد عالمي يسوده الرخاء والسلام بما يضمن لكل من المنتجين والمصدرين بقاء الأسواق الخارجية مفتوحة دائما لهم وضمان حرية انسياب التجارة فى العالم تأسيسا على مقررات الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة "الجات" التى انتهى اليها العالم فى جولة اوراجواي عام 1994 بتدشين منظمة التجارة العالمية فى الاول من يناير من العام التالى.

و يقول المراقبون أن تولي سيدة من أفريقيا لهذا المنصب هو تطور تاريخي غير مسبوق فى حياة المنظمة التى تأسست قبل 26 عاما ، فقد لعب دعم الولايات المتحدة بعد تولى جوبايدن رئاستها دورا حاسما فى ترجيح كفة الافريقية انجوزى ايواللا التى حاربت ادارة رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب تولى " صاحبة بشرة سمراء من افريقيا " لهذا المنصب العالمى الرفيع الذى ظل حسم تأييد شاغله معلقا لاكثر من ثلاثة اشهر بسبب الموقف المعادى للافارقة والملونين من جانب ادارة ترامب.

وفى تقرير لتليفزيون نيجيريا أوضح الممثل التجارى الأمريكى سبب تأييد إدارة بايدن لاوكونجو – أيويلا، قائلا إنها تتمتع بمعرفة ثرية فى الاقتصاديات والدبلوماسية الدولية لعملها لمدة 25 عاما فى البنك الدولى وشغلها لمنصب وزير المالية فى نيجيريا لفترتين ، وأنها تحظى باحترام على نطاق واسع لقيادتها الفعالة وأثبتت خبرتها فى إدارة منظمة دولية كبيرة حيث عملت مديرا عاما لصندوق النقد الدولى.

وجاء فى التقرير نقلا عن المسئول الأمريكي "عندما علمت الولايات المتحدة بقرار سحب وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو مايوند ترشيحها لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية ، اعربت إدارة بايدن عن تأييدها القوى وعدم وجود اية اعتراضات على تولى د. نجوزى أوكونجو – أيويلا لمنصب المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية".

وشدد الممثل التجاري الأمريكي على أن الشىء المهم فى المنافسة على هذا المنصب كان وصول سيدتين مؤهلتين تأهيلا عاليا إلى الجولة النهائية من الترشيح له وهى أول مرة تشق فيها أى سيدة طريقها إلى هذه المرحلة فى تاريخ المنظمة.

كانت وزيرة المالية النيجيرية السابقة "نجوزى أوكونجو- ايويلا " قد اعربت عن إمتنانها للولايات المتحدة لتأييدها لشغلها منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية ، كما اعربت عن تقديرها لمنافستها الكورية الجنوبية المنسحبة ، وقالت فى تغريدة لها عبر موقع تويتر "أعرب عن امتنانى لتأييد الولايات المتحدة لشغلى منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية، وأقدم التهنئة للسيدة الكورية يو لخوضها حملة شهدت تنافسا شديدا ، وأشكر رئيس نيجيريا محمد بخارى وكافة النيجيريين على تأييدهم الذى لم يتزعزع لى".

ومنظمة التجارة العالمية (WTO) هي منظمة عالمية مقرها مدينة جنيف في سويسرا ، مهمتها الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية. وهي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الدول. تضم منظمة التجارة العالمية 164 دولة عضو إضافةً إلى 20 دولة مراقبة ، و قد تأسست منظمة التجارة العالمية في الاول من يناير 1995، وهي واحدة من أحدث المنظمات الدولية، كما أنها تعد وريثة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة للجات (GAAT) التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

و جاء تأسيس منظمة التجارة العالمية بعد أن شهد العالم نمواً استثنائياً في التجارة العالمية، فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً، وساعدت اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.