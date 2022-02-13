وزير التعليم العالي: نسعى لتوفير الخدمات الصحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين دون تمييز

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، إن: "الدولة المصرية تسعى لتوفير الخدمات الصحية ذات جودة عالية ومميزة لجميع المواطنين على حد سواء دون تمييز أو تفرقة، مثمنا بذلك التكامل بين مؤسسات الدولة لصالح المريض المصري.

وأشار عبدالغفار، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر"، اليوم السبت،إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي أطلقها الرئيس السيسي تشمل جميع الموطنين وهي مشروع قومي مصرى ضخم.

وبين أنه تم دعم المنظومة الصحية في السبع سنوات الأخيرة بشكل كبير من خلال عملية التطوير التي بدأت مع إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ونوه إلى أن الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي كبيرة جدا، فضلا عن تحمل الدولة تكاليف الاشتراك لغير القادرين.

وحول الموجة الخامسة من جائحة كورونا ، قال عبدالغفار، : "إن مصر في الموجة الخامسة، واستطعنا السيطرة عليها من حيث الأعداد بشكل كبير".

وعن التخلي عن الكمامات خلال الفترة المقبلة، قال: "إنه من خلال الدراسات علينا الالتزام خلال الأسابيع الثلاثة القادمة بالتوسع في عملية التطعيم، والالتزام بالاجراءات الاحترازية وحينها تقرر لجنة الأزمة التخلي عن الكمامة من عدمه".