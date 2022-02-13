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محافظ سوهاج يشارك في ختام مهرجان جامعات الجنوب بالوادي الجديد

محمد عبد المجيد
نشر في: الأحد 13 فبراير 2022 - 12:05 م | آخر تحديث: الأحد 13 فبراير 2022 - 12:05 م

شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، في فعاليات ختام مهرجان "جامعات الجنوب"، الذي تستضيفه محافظة الوادي الجديد، بمشاركة 11 جامعة مصرية، خلال الفترة من 10 وحتى 14 فبراير الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية. 

تشمل فعاليات ختام المهرجان، تفقد وافتتاح بعض المشروعات الخدمية بمحافظة الوادي الجديد، والمشاركة في ماراثون للدراجات، وماراثون للمشي، بالإضافة إلى لقاء مفتوح مع شباب الجامعات، وزراعة عدد من النخيل بحديقة 30 يونيو بمدينة الخارجة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 2.5 مليون نخلة.


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