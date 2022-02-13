البابا فرانسيس عن أزمة أوكرانيا: أناشد ضمائر السياسيين السعي لتحقيق السلام

أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أنه يعهد بشفاعة العذراء لكل جهد يتم بذله من أجل إحلال السلام في أوكرانيا، وذلك حسبما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء الأحد.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء، قال البابا: «أعهد بكل جهد من أجل السلام إلى شفاعة العذراء مريم وضمائر السياسيين المسؤولين».

تأكيدات البابا جاءت أمام آلاف المصلين الذي تجمعوا في ساحة القديس بطرس من أجل الاستماع إلى رسالته الأسبوعية اليوم الأحد.

وقاد البابا الحشود في ساحة القديس بطرس في صلاة صامتة من أجل أوكرانيا، مناشدا ضمائر السياسيين السعي لتحقيق السلام.

وكان البابا فرنسيس قد وجّه العديد من النداءات من أجل السلام في أوكرانيا وقاد، الشهر الماضي، يومًا دوليًا للصلاة من أجل السلام.

وعن رؤيته للأوضاع في أوكرانيا في ظل الأزمة الحالية، قال البابا: «الأخبار الواردة من أوكرانيا مقلقة للغاية»، وأضاف: «دعونا نصلي في صمت»، وبعدها ساد الهدوء الحشود الموجودة في ساحة الصلاة لنحو نصف دقيقة.

وقد تحدث فرنسيس بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الغرب سيرد بشكل حاسم على أي غزو لأوكرانيا، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى معاناة واسعة النطاق وتعزل موسكو.