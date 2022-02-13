يستضيف صالون المنتدى الثقافي، الكاتب والناقد المصري إيهاب الملاح، وذلك لمناقشة كتابه طه حسين: تجديد ذكرى عميد الأدب العربي، وذلك اليوم الأحد عبر منصة زوم الإلكترونية، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات.

وتأتي مناقشة الكتاب بالتزامن مع فوزه مؤخرا بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة 2022، والذي جاء من أجواءه: لن أحدِّثك عن أعماله الرائدة في الرواية، والقصة، والسيرة الذاتية؛ والنصوص الأدبية الخالصة، فهي أشهر من أن يُشار إليها، ولكنها لا تمثل في نظري، علي قيمتها وأهميتها وجمالها، سوى شريحة محدودة للغاية من أثر طه حسين الأكبر والأوسع دائرة في الفكر العربي.

ويوضح الملاح أن أثر طه حسين يتضح أيضا في والتربية والتعليم، والاجتماع، والنقد الأدبي، والنقد الفكري بمعناه الشامل، والدراسات التاريخية التحليلية، والترجمة، وتحقيق التراث وتيسيره وتقريبه، والتنمية الثقافية واللغوية الشاملة، ونظراته التجديدية في كل المجالات السابقة، فضلاً على أجيال من التلاميذ الذي صاروا بدورهم أساتذة وأعلامًا وأسماء كبيرة في الثقافة المصرية والعربية.

ويواصل: إذا كان كان أرسطو هو المعلم الأول في الثقافة اليونانية القديمة، فطه حسين في نظري، هو المعلم الأول في الثقافة العربية الحديثة بلا منازع، أو هذا ما أظنه.