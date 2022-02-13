عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد لحظة تفجير عبوة ناسفة على طريق بغداد السريع بمحافظة ذي قار وضعت لاستهداف رتل تابع لقوات التحالف.

وأحبطت القوات الأمنية في العراق، اليوم الأحد، هجمات إرهابية تستهدف أرتالا للتحالف الدولي بالعبوات الناسفة في محافظتين.

وذكر مصدر أمني لـ«العين الإخبارية»، أن القوات الأمنية قطعت وبشكل مؤقت طريق تقاطع البطحاء في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، نتيجة العثور على عبوة ناسفة معدة للتفجير واستهداف أرتال الدعم اللوجستي للتحالف، وتمكنت من إبطال مفعولها.

يأتي ذلك في وقت، أعلنت فيه وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى.

وذكرت الوكالة في بيان، أنها تمكنت أثناء المسح الميداني المستمر من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع، متابعة: «تم تفكيك إحدى العبوتين موقعياً وتفجير الأخرى تحت السيطرة من قبل خبير المتفجرات».

وكان التحالف الدولي في العراق أعلن نهاية الماضي، انتهاء مهامه القتالية ضد تنظيم «داعش» في البلاد وإخلاء مقاره العسكرية، والتحول إلى جوانب تدريب وتقديم الاستشارات العسكرية.

وتهاجم مليشيات مسلحة مقربة من إيران، أرتال التحالف الدولي بين الحين والآخر، في محاولة منها لإضعاف الدولة وإشاعة الفوضى.