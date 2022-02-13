 وزراء مالية مجموعة العشرين يواجهون مشكلات البطالة والمرض والحرب - بوابة الشروق
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وزراء مالية مجموعة العشرين يواجهون مشكلات البطالة والمرض والحرب

د ب ا
نشر في: الأحد 13 فبراير 2022 - 8:21 م | آخر تحديث: الأحد 13 فبراير 2022 - 8:21 م

يواجه وزراء مالية مجموعة العشرين خلال اجتماعهم المقبل في إندونيسيا اقتصادا عالميا معرض لتهديدات من تضخم واسع الانتشار وخطر إندلاع حرب وتفشي المرض.

ويعد مدى صدمة أسعار المستهلك الذي يشمل العديد من الأعضاء في المجموعة غير مسبوق منذ تأسيس المجموعة في نهاية القرن الماضي، وقد تفاقمت هذه الصدمة بسبب استمرار المخاوف بشأن سلاسل الإمداد والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة. وقد ارتبط هذا بالضغط الناجم عن التوترات العسكرية مع روسيا والتي يمكن أن تتحول إلى حرب في أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مجموعة التحديات التي تواجه وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية بمجموعة العشرين خلال اجتماعهم في جاكرتا يومي الخميس والجمعة من المرجح أن تتسبب في رؤية أقل تفاؤلا مقارنة برؤيتهم في بيانهم الصادر في واشنطن في أكتوبر الماضي عندما تقبل المسؤولون بعض التضخم على أنه أمر "مؤقت".

 


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