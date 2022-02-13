 النمسا تسجل 31 ألفا و128 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 31 ألفا و128 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الأحد 13 فبراير 2022 - 9:50 ص | آخر تحديث: الأحد 13 فبراير 2022 - 9:50 ص

سجلت النمسا 31 ألفا و128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 23 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و248 ألفا و713 إصابة، والوفيات إلى 14 ألفا و360 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 17 مليونا و884 ألفا و983 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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