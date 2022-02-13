مرتجي يكشف رسائل إنفانتينو ومالكة بالميراس للأهلي عقب برونزية المونديال

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كشف خالد مرتجي أمين الصندوق بمجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق بالإمارات المشاركة في كأس العالم للأندية، عن حديث جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن المارد الأحمر بعد التتويج ببرونزية المونديال.

وقال مرتجي في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "جياني إنفانتينو قال لي اليوم عقب المباراة إن (وشه حلو علينا)، الأهلي أعظم ناد في إفريقيا ويُشرف القارة، هذه جملة تكفي عندما تسمعها من رئيس الاتحاد الدولي".

وأردف: "كما أن مالكة نادي بالميراس البرازيلي أشادت بفريق الأهلي وقالت تمتلكون فريقًا جيدًا، أمور تجعلني أقول ارفع رأسك أنت أهلاوي".

وواصل: "كان كرمًا كبيرًا من محمود الخطيب أن يجعلني أقف على منصة التتويج بدلًا منه وأن أتشرف بالوقوف بجانب العظماء لتكريم العظماء أيضًا".

وتابع: "نملك فريقين ولا يوجد أساسي واحتياطي، جميعهم أساسيين ويعرفون الأهداف وهي أن الأهلي رقم واحد".

واستطرد: "الخطيب أبلغني أنه بعد أن نصل إلى القاهرة سنغلق صفحة مونديال الأندية ونركز في المشوار الإفريقي وإن شاء الله نحقق الحادية عشر".

وأتم: "لا يوجد شك أن المدرب يحقق إنجازات، وقرار مصيره يعود لمحمود الخطيب ولجنة التخطيط، لكن بالورقة والقلم لا يوجد شك إنه حقق إنجازات كبيرة".