بايدن يؤكد لنظيره الأوكراني استعداد واشنطن لاستجابة سريعة على أي عدوان روسي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث هاتفيا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ للتأكيد على وقوف الولايات المتحدة بجانب أوكرانيا في حالة أي عدوان روسي.

وأشار البيت الأبيض، في بيان حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إلى أن "بايدن أوضح تماما أن الولايات المتحدة ستستجيب بشكل حاسم وسريع، بالتعاون مع حلفائها وشركائها على أي عدوان روسي ضد أوكرانيا".

وأضاف البيت الأبيض، أن الزعيمان اتفقا على أهمية الاستمرار في السعي نحو الدبلوماسية والردع؛ ردا على حشد روسيا لقواتها على الحدود الأوكرانية.

وفي السياق نفسه، أفاد مسئول بالبيت الأبيض إلى أن المكالمة الهاتفية بين بايدن وزيلينسكي استمرت 51 دقيقة، بحسب الصحيفة.