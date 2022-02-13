أوكرانيا: مجالنا الجوي لا يزال مفتوحا وإغلاقه حقنا السيادي

نفت حكومة أوكرانيا صحة الأنباء عن إغلاق مجالها الجوي أمام حركة الطيران المدني وسط مخاوف من تعرضها لـ"غزو روسي".

وشددت وزارة البنى التحتية الأوكرانية في بيان أصدرته اليوم الأحد أن سماء البلاد لا تزال مفتوحة، مشيرة إلى أن الأنباء عن إغلاقها "لا تتوافق مع الواقع"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وذكرت الوزارة أن إغلاق أجواء البلاد أمام حركة الطيران يمثل حقا سياديا للدولة الأوكرانية، ولم يتم تبني مثل هذا القرار.

وأكدت الوزارة أنها عقدت اليوم اجتماعا مع ممثلين عن مكتب الرئيس فلاديمير زيلينسكي وخدمة الطيران المدني والهيئة الحكومية المعنية بصيانة الطيران المدني وإدارة مطار بوريسبول قرب كييف وشركات الطيران الأوكرانية بشأن المستجدات في سوق الطيران المدني.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه المشاورات توجت بتبني قرار بمنع استمرار تفاقم الوضع، موضحة أن معظم شركات الطيران ستواصل عملها دون أي قيود في أوكرانيا.

وأعربت الحكومة الأوكرانية عن استعدادها لتقديم ضمانات مالية إضافية لدعم شركات الطيران التي تواجه صعوبات متعلقة باضطرابات في أسواق التأمين.

بدوره، صرح مستشار كبير الموظفين في الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، في حديث إلى وكالة "رويترز" بأن حكومة كييف لا ترى أي مغزى في إغلاق أجواء البلاد، واصفا هذا الأمر بأنه "هراء ويشبه حصارا جزئيا".

ويأتي ذلك على خلفية تعليق الخطوط الجوية الهولندية، أمس السبت، كل رحلاتها من وإلى أوكرانيا حتى إشعار آخر، بسبب المخاوف من تعرض هذا البلد لـ"غزو روسي".

من جانبها، أكدت شركة "سكاي أب" الأوكرانية، اليوم الأحد، أن رحلة تابعة لها متوجهة إلى كييف من البرتغال اضطرت أمس إلى الهبوط في عاصمة مولدوفا، كيشينيوف، بعد أن منعها مؤجر إيرلندي من دخول مجال أوكرانيا الجوي.