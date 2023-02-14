وزيرة خارجية ألمانيا تدعو تركيا والمجر لتمهيد الطريق أمام ضم فنلندا والسويد للناتو

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دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تركيا والمجر إلى تمهيد الطريق أمام ضم فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الفنلندي بيكا هافيستو في العاصمة الفنلندية هلسنكي اليوم الإثنين، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر الألماني: "خلال قمة الناتو في مدريد في الصيف الماضي وضعنا معا الأساس للانضمام وننتظر بالطبع من كل أعضاء الناتو أن ينفذوا هذا القرار بدون مزيد من الإبطاء".

ورأت بيربوك، أن الدولتين الواقعتين شمال أوروبا استوفتا التعليمات المتفق عليها مطالبة بالالتزام بإجراء الانضمام.

ووصفت بيربوك، قرار فنلندا الانضمام إلى حلف الناتو بعد 80 عاما من عدم الانحياز بأنه: "خطوة تاريخية"، وأضافت: "لهذا السبب أود أن أؤكد اليوم مرة أخرى مدى ما تمثله رغبتكم في الانضمام إلى الناتو من إثراء للحلف".

وتابعت بيبربوك: "سيكسب تحالفنا من خلال ذلك عضوين جديدين قيمين نتعاون معهما بالفعل بشكل وثيق جدا جدا".

وكانت فنلندا والسويد تقدمتا بطلب مشترك في مايو 2022 تحت تأثير الحرب الروسية الأوكرانية من أجل الانضمام إلى الناتو.

وأعربت الوزيرة الألمانية عن أملها في إمكانية انضمام البلدين في وقت واحد رغم الاعتراضات التركية على انضمام السويد.

وقالت:" البلدان قدما معا طلب الانضمام ولهذا السبب أرى أن من المنطقي والصواب أن يصبحا عضوين معا".

وتجدر الإشارة إلى أن المجر أيضا لم تبد موافقتها حتى الآن على هذه الخطوة، ويتعين لتنفيذ خطوة توسيع نطاق الحلف أن يوافق كل أعضاء الناتو الثلاثين.

ويعقد الحلف الأطلسي قمته المقبلة في ليتوانيا في يونيو المقبل.