أظهرت النتائج شبه النهائية لفرز الأصوات في انتخابات ولاية برلين، فوزا تاريخيا لحزب المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، الاتحاد الديمقراطي المسيحي وذلك لأول مرة منذ أكثر من عقدين، على الاشتراكيين الديمقراطيين.

وفي اللحظات الأخيرة، احتل حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في المركز الثاني بفارق 105 أصوات على حزب الخضر.

وحصل الحزب المسيحي في جولة إعادة الانتخابات على 28.2% مقارنة بـ 18% في انتخابات 2021، فيما حصل كل من حزب شولتس الاشتراكي وحزب الخضر على 18.4% لكل منهما مقارنة بـ 21.4% لحزب شولتس و 18.9% لحزب الخضر في انتخابات 2021.

وحصل حزب اليسار على 12.2% مقارنة بـ 14.1% في انتخابات 2021، وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا على ما يتراوح بين 9.1% مقارنة بـ 8% في انتخابات 2021. فيما خرج الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم على المستوى الاتحادي، من البرلمان بعد حصوله على 4.6%.

واحتفل كاي فيجنر، المرشح الرئيسي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بالانتصار، قائلا أمام أنصاره: "برلين اختارت التغيير". وقال: "مهمتنا الآن هي تشكيل حكومة مستقرة. نريد أن نقود ائتلافًا ناجحًا في برلين"، بحسب صحيفة برلينر تسايتونج.

وتلك النتيجة هي الأسوأ للاشتراكيين الديمقراطيين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ووصفت رئيسة البلدية المنتهية ولايتها فرانتسيسكا جيفي نتائج الانتخابات بأنها "أمسية مريرة"، مشيرة إلى "وضعية صعبة" لحزبها.

بهذه النتائج ستتغير الأوضاع السياسية في ولاية برلين التي يحكمها منذ عام 2016 ائتلاف يتكون من حزب شولتس الاشتراكي وحزب الخضر وحزب اليسار، وجددت الأحزاب الثلاثة هذا الائتلاف في ديسمبر 2021 برئاسة فرانتسيسكا جيفي التي كانت تشغل منصب وزير الأسرة في الحكومة الاتحادية.

وبحسب صحيفة برلينر تسايتونج، "من الواضح أن الأصوات لصالح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في كثير من الحالات كانت في الأساس أصواتًا ضد الظروف السائدة والائتلاف الحاكم ورئيس البلدية فرانزيسكا جيفي".

من سيحكم الولاية؟

من المحتمل أن يستمر تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين مع الخضر، وهو ما قد يبقى فرانزيسكا جيفي في منصبها كحاكم لبرلين.

فيما يعتبر خيار تشكيل الاتحاد الديمقراطي المسيحي (حزب ميركل) لحكومة الولاية في برلين أقل احتمالًا في ضوء تحالف حزب الخضر والحزب الديمقراطي الاشتراكي واليسار والذي يكره بشدة حزب ميركل.

كانت المحكمة الدستورية في ولاية برلين قضت ببطلان انتخابات عام 2021 بسبب أحداث مزعجة خطيرة شابت العملية الانتخابية وأمرت بإعادتها، وتناولت عناوين الصحف آنذاك الحديث عن طوابير الانتظار الطويلة وبطاقات الاقتراع الناقصة والمختلطة والمنسوخة.