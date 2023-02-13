تقرير: الرئيس التركي يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي في أنقرة قريبا

وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عقد اجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، خلال زيارة الأخير لتركيا، في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي، في خطوة غير معتادة وفقا لصحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن يصل كوهين إلى تركيا في الأيام القليلة المقبلة لإجراء مشاورات مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، بحسب ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية اليوم الإثنين.

وأرسلت إسرائيل حوالي 380 عامل إغاثة إلى تركيا خلال الأيام القليلة الماضية، في إطار عملية أغصان الزيتون للإغاثة، وتشمل أطباء وممرضات ومسعفين.

وشهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا، تحسنا بطيئا في العام الماضي، حيث تبادل أردوغان والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج رسائل شخصية، ثم زار الأخير تركيا في شهر مارس الماضي.

وفي شهر أكتوبر الماضي، عقد وزير الدفاع الإسرائيلي إنذاك بيني جانتس اجتماعا مع أردوغان في مقر الرئاسة في أنقرة، في أول زيارة رسمية لوزير دفاع إسرائيلي إلى تركيا منذ أكثر من عقد.