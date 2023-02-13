مراجعة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من سلامتها وتراخيصها بالبحيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة؛ لتأكد من سريان تراخيصها وتوافر جميع الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة، وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

وذكرت بلبع في بيان اليوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود شنت حملة لمراجعة المعديات بنطاق قرى "الشعيرة - كفر الشيخ مخلوف - نكلا العنب - شبرا النونة".

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي كوم حمادة ورشيد، حملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها والتأكد من الالتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان.