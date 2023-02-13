 مراجعة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من سلامتها وتراخيصها بالبحيرة - بوابة الشروق
الإثنين 13 فبراير 2023 1:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

مراجعة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من سلامتها وتراخيصها بالبحيرة

خميس البرعي
نشر في: الإثنين 13 فبراير 2023 - 1:15 م | آخر تحديث: الإثنين 13 فبراير 2023 - 1:15 م

شددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة؛ لتأكد من سريان تراخيصها وتوافر جميع الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة، وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

وذكرت بلبع في بيان اليوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود شنت حملة لمراجعة المعديات بنطاق قرى "الشعيرة - كفر الشيخ مخلوف - نكلا العنب - شبرا النونة".

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي كوم حمادة ورشيد، حملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها والتأكد من الالتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك