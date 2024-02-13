 طارق السعيد: هناك لاعبون سابقون لا يحبون النجاح لمنتخب مصر - بوابة الشروق
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طارق السعيد: هناك لاعبون سابقون لا يحبون النجاح لمنتخب مصر

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 4:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 4:09 ص

قال طارق السعيد لاعب نادي الأهلي الزمالك السابق، أن بعض لاعبي منتخب مصر السابقين لا يحبون أن يحقق الفريق إنجازات في عدم وجودهم بالأجهزة الفنية أو اتحاد الكرة.

وتابع السعيد في تصريحات تليفزيونية: "الحديث عن وجود أزمة مرتقبة بين حسام حسن ومحمد صلاح، غير صحيح بالمرة والتعامل سيكون مثاليًا بين الطرفين، وصلاح سيكون أفضل معه".

وأضاف: "محمد صلاح هو في النهاية فرد داخل المنتخب الوطني وحسام حسن المدير الفني، وسيكون التعامل جيدًا ولا توجد أي مشكلة بين الطرفين كما يتردد".

واختتم: "أيمن عبدالعزيز مدرب منتخب مصر السابق، خانه التعبير في تصريحاته التي أطلقها عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، وأنا أعذره نتيجة الأحداث داخل المعسكر والعشوائية في البطولة، والتكتيك داخل الملعب يكون بنسبة 50% على الأقل وليس 10% فقط".


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