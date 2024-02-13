جامعة بنها تعلن أسماء الجامعات الفائزة في هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم، وذلك في الحفل الختامي للهاكاثون الذي شهد توزيع الجوائز على الفرق الفائزة.

ووزع رئيس جامعة بنها، الجوائز على الفرق الفائزة يرافقه الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب.

فيما تم تكريم فرق الجامعات الفائزة في مسابقات الهاكاثون، وفقًا لمجالات ومسارات التنافس المحددة، وهي: الصحة والرياضة، الإتاحة والترفيه، التعليم والتوظيف.

وجاء توزيع الجوائز على الفرق الفائزة على النحو التالي، المسار الأول: الصحة والرياضة (المركز الأول جامعة جامعة المنوفية، المركز الثاني جامعة عين شمس، المركز الثالث جامعة المنصورة، المركز الرابع: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المركز الخامس: جامعة الجلالة).

والمسار الثاني: الإتاحة والترفيه (المركز الأول: جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، المركز الثاني: جامعة بنها الأهلية، المركز الثالث: جامعة جامعة كفر الشيخ، المركز الرابع: جامعة بنها، المركز الخامس: جامعة المنصورة الجديدة).

والمسار الثالث: التعليم والتوظيف (المركز الأول: الجامعة المصرية الصينية، المركز الثاني: جامعة بنها، المركز الثالث: الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، المركز الرابع: جامعة الزقازيق، المركز الخامس: جامعة الأقصر).

وأوضح رئيس جامعة بنها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى الأشخاص ذوي الهمم، اهتمام خاص ومختلف، حيث قدم لهم كل الرعاية والدعم، وعمل على توفير كل السبل اللازمة كي يحصلوا على جميع حقوقهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات والتوجيهات الرئاسية، مشيرا إلى حرص جامعة بنها على توفير مساحة مناسبة وبيئة محفزة للطلاب للابتكار والإبداع حيث تعمل الجامعة على توجيه أفكار الطلاب خصوصا المبتكرين والنوابغ من المطورين والمبرمجين وصانعي المحتوى وغيرهم ليكون في السياق الصحيح الذي يعود عليهم بالفائدة والنفع ويخدم المشاريع القومية ويساعد على الاستثمار في المعرفة ويحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن هاكاثون تمكين ذوي الهمم هو حدث يهدف إلى تعزيز تكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشاركة الإبداعية في مجال تطوير التقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة. يتم خلال الهاكاثون العمل على تطوير البرمجيات والتطبيقات التي تساعد على تحسين حياة الأشخاص ذوي الهمم، سواء كان ذلك عن طريق توفير وصول أفضل إلى المعلومات والخدمات أو من خلال تطوير التقنيات التي تسهل التفاعل والتواصل لهؤلاء الأشخاص.

من جانبه قال الدكتور شريف كشك، مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية، إن الهاكاثون يسلط الضوء على أهمية وضرورة دعم وتمكين أبنائنا من ذوي الهمم تكثيف جهود وزارة التعليم العالي في هذا الشأن.

وأوضح مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية، أهمية تمكين ودمج المواطنين من ذوي الهمم باستخدام التكنولوجيا وكذلك تدريبهم بمهارات تكنولوجيا المعلومات وتحفيز الابتكار التكنولوجي بهدف تلبية احتياجاتهم وتسهيل ظروفهم في الحياة اليومية.

وقال الدكتور عبدالمنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوحيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة إن الأكاديمية تستهدف تقديم أفضل الخدمات لمساعدة ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن مشاركة الأكاديمية لجامعة بنها في تنظيم الهاكاثون يأتي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في منظومة التعليم الجامعي ودعم البحث والتطوير وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيات المساعدة، والعمل على توفير الإتاحة التكنولوجية لحصولهم على الخدمات بطريقة سهلة وميسرة، وتطويع التكنولوجيا بهدف تيسير حياة الأشخاص ذوى الإعاقة، معربا عن سعادته بالتعاون مع الجامعة.

كما أكدت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات أن جامعة بنها دائما تحرص على احتضان الأفكار الجديدة في كل المجالات من خلال تنظيمها العديد من المسابقات على مستوى الجامعة أو على مستوى الجامعات المصرية مثل تنظيمها ملتقى الإبداع الخامس لكليات التربية النوعية.

من جانبه أكد المهندس أحمد الكراني، مدير قطاع ريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تعمل على عدة محاور أهمها ريادة الأعمال وبناء شركات الاجتماعية معلنا عن إطلاق برامج احتضان ودعم لرواد الأعمال لأول مرة في محافظة القليوبية.

وأشار الدكتور شادي المشد، المدير التنفيذي للمعلومات ومنسق عام الهاكاثون إلى أن الهدف من النسخة الثالثة بهاكاثون جامعة بنها هو "تمكين ذوي الهمم" وإيجاد حلول مبتكرة في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف والرياضة والترفيه والإتاحة لدمجهم في المجتمع بشكل أفضل.

وتم إعلان الفرق الفائزة من الجامعات المختلفة بحضور الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا نيابةً عن الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم فتحي معوض، عميد كلية هندسة وعلوم الحاسب نيابة عن الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة بجانب العديد من عمداء الكليات وأمين عام الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

يذكر أن هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم قد نظمته جامعة بنها تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الهمم ومعهد تكنولوجيا المعلومات.

وقد حصلت الفرق الفائزة في مسابقة الهاكاثون على جوائز مالية بإجمالي 90 ألف جنيه، مُقدمة من جامعة بنها كما سيحظى الفائزون بفرصة كبيرة لتسويق ابتكاراتهم.