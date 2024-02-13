رومانسيات غنائية عالمية لفرقة الأوبرا في عيد الحب

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا بمناسبة عيد الحب لفرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو أحمد فرج ومن إخراج حازم رشدي، في الثامنة مساء الخميس 15 فبراير على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج، مختارات من أشهر الأعمال الغنائية والثنائيات الرومانسية التي تضمنتها مجموعة من الأوبرات والمسرحيات العالمية منها افتتاحية شبح الأوبرا لـ"ويبر"، ودون جيوفاني لـ"موتسارت"، وقصة الحي الغربي لـ"برينشتين"، وكافاليرا روستكانا لـ"ماسكاني"، وشمشون ودليلة لـ"سان صانص"، وصوت الموسيقى لـ"رودجرز"، وكونت هوفمان لـ"أوفنباخ"، ومقتطفات موسيقية من باليه كسارة البندق لشايكوفسكي، وأداء رضا الوكيل، ومنى رفلة، ومصطفى محمد، وجيهان فايد، وچولي فيظيو، وجاكلين رفيق، والهامي أمين، وعزت غانم، وليلى إبراهيم.

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964، وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة.

وشارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

وأما أوركسترا أوبرا القاهرة تأسس عام 1994 ونجح منذ تأسيسه أن يلعب دورا هاما وبارزا على الساحة الموسيقية في مصر حيث صاحب عدد كبير من عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة وفرقة باليه البولشوي أثناء زيارتها لدار الأوبرا المصرية، وعروض فرقة أوبرا القاهرة، قدم سلسلة من الحفلات السيمفونية بعنوان "الموسيقى للجميع" وحقق نجاحا كبيرا، أجرى جولات فنية في العديد من دول العالم.