مسئولو الاتحاد الأوروبي وأرمينيا يلتقون في بروكسل

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من المقرر أن يلتقى مسئولو الاتحاد الأوروبي وأرمينيا في بروكسل اليوم الثلاثاء لمناقشة التعاون بين الدولة القوقازية والكتلة المؤلفة من 27 دولة.

وتعد القمة خامس اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا، الذي اجتمع لأول مرة في عام 2018.

ويعتزم الجانبان مناقشة إمكانية إجراء "حوار" بشأن تحرير نظام التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا. كما تتضمن أجندة المباحثات بين الجانبين الإصلاح السياسي، والديمقراطية، وحكم القانون وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والتجاري.

ويترأس المباحثات جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان.

وتعد القمة نتاج" اتفاقية الشراكة المعززة" التي تم توقيعها في عام 2017 لتعزيز التعاون في سلسلة من المجالات مثل الأمن والبيئة والطاقة والهجرة ومواجهة الإرهاب وغسل الأموال وتجارة المخدرات.

ويشار إلى أنه خلال يناير 2023، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على تشكيل مهمة مدنية للقيام بدوريات ومراقبة منطقة أرمينيا بالقرب من حدود أذربيجان، في ظل الاعمال العدائية بين الدولتين.