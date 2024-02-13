قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الإسرائيلية تحاول الهروب من فشلها في تحقيق أي من ‏أهدافها من الحرب على قطاع غزة؛ بإلقاء تبعات ما حدث على مصر، مشيرا إلى تجلي ذلك في تصريحات غالانت وغانتس ‏وآخرها سموتريتش وزير المالية. ‏

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» ، مساء الإثنين، ‏إلى إغلاق مصر 1500 نفق مع غزة، وذلك ردا على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، الإثنين، بأن مصر«تتحمل ‏مسؤولية كبيرة عما حدث في 7 أكتوبر، حيث أن إمدادات حماس من الذخيرة تمر عبر مصر إلى حد كبير». ‏

وحذر «بكري» إسرائيل من مغبة المساس بأمن مصر القومي «ومحاولات جر مصر والجيش المصري»، مؤكدًا أن ‏‏«الجيش المصري سيرد بكل قوة جسارة دفاعًا عن أمنه القومي في حال المساس أو الاستهانة بالحدود المصرية، وستجد ‏إسرائيل أن كل السيناريوهات مفتوحة».‏

وأشار إلى منح الرئيس الأمريكي بايدن الضوء الأخضر لإسرائيل لاجتياح رفح شريطة مراعاة عدم قتل أعداد كبيرة من ‏المدنيين ، موضحا أن العملية تهدف إلى خلق أمر واقع للتفاهم مع مصر حول الفترة المقبلة فيما يطلق عليه سيناريو «اليوم ‏التالي» للحرب على غزة. ‏

وأوضح أن الرئيس السيسي يتعامل مع الموقف بذكاء وحكمة، انطلاقا من إدراكه الكامل أن الجيش المصري آخر جيش ‏عربي قوي بعد تدمير أغلب الجيوش العربية بالمنطقة، مضيفا أن« إسرائيل سوف تحرص تماما على تفادي الاحتكاك مع ‏الجيش المصري، وأن مخطط التهجير الذي تسعى إليه إسرائيل ستوقفه أمريكا في اللحظة الأخيرة؛ لأنها أول من سيدفع ‏ثمن توسعة الحرب».‏