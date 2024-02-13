جيف بيزوس يبيع كمية من أسهم أمازون بقيمة ملياري دولار

باع جيف بيزوس مؤسس شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون دوت كوم ورئيسها التنفيذي السابق خلال الأسبوع الماضي، حوالي 12 مليون سهم من أسهم الشركة قيمتها أكثر من ملياري دولار.

وأبلغ الملياردير الأمريكي هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية ببيع حوالي 11 مليون و997 ألف سهم من الأسهم العامة للشركة يومي 7 و8 فبراير الحالي.

وفي إفصاح منفصل لهيئة الأوراق المالية والتداول أكد بيزوس اعتزامه بيع ما يصل إلى 50 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة تصل إلى 4ر8 مليار دولار. وقد بدأت خطة بيع الأسهم في 8 نوفمبر الماضي والمتوقع اكتمالها بحلول 31 يناير 2025.

ومنذ 2002 باع بيزوس أسهما في أمازون بأكثر من 30 مليار دولار بما في ذلك أسهم بحوالي 20 مليار دولار عامي 2020 و2021. وفي 2022 عندما قررت ولاية واشنطن الأمريكية فرض ضريبة أرباح رأسمالية جديدة بنسبة 7% على مبيعات الأسهم والسندات التي تزيد قيمتها عن 250 ألف دولار، قرر بيزوس وقف بيع أسهم أمازون، واختار التبرع بها كما حدث عندما تبرع بحصة قيمتها 230 مليون دولار تقريبا لمنظمات غير هادفة للربح في نوفمبر الماضي.

وبعد نقل مقر رئاسة بيزو من ولاية واشنطن إلى ولاية فلوريدا التي لا تفرض ضريبة أرباح رأسمالية على مبيعات الأسهم والسندات، وفر بيزو 140 مليون دولار من الضرائب المستحقة على أرباحه من بيع أسهم بقيمة ملياري دولار خلال الأسبوع الماضي. ومن المنتظر أن يوفر 610 ملايين دولار على الأقل كان سيدفعها لولاية واشنطن عن بيع الـ 50 مليون سهم من أسهم أمازون.