 بلومبرج: حزب باكستاني يرشح شهباز شريف رئيسا للوزراء لينهي حالة الجمود بشأن تشكيل حكومة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلومبرج: حزب باكستاني يرشح شهباز شريف رئيسا للوزراء لينهي حالة الجمود بشأن تشكيل حكومة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 9:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 9:56 م

رُشح رئيس الوزراء السابق شهباز شريف، لمنصب رئيس الوزراء الجديد في باكستان بعدما تعهدت جماعة منافسة بدعمه، لتنتهي بذلك حالة الجمود بشأن تشكيل حكومة في أعقاب الانتخابات الوطنية التي أجريت الأسبوع الماضي وأسفرت عن نتائج غير حاسمة.

ورشح نواز شريف، الذي يترأس حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز" شقيقه الأصغر شهباز لتولي منصب رئيس الوزراء، حسبما قالت المتحدثة باسم الحزب مريم أورانجزيب في منشور على موقع "اكس" اليوم الثلاثاء.

وتأتي الخطوة بعدما انسحب بيلاوال بوتو زارداري من السباق على المنصب وإعلانه أنه سيدعم مرشح حزب شريف، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.


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