صحة غزة: قوات الاحتلال تهدم السور الشمالي لمجمع ناصر الطبي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن «الوضع يزداد سوءًا وكارثية في مجمع ناصر الطبي بمحافظة خانيونس»، ذاكرا «قوات الاحتلال تهدم السور الشمالي للمجمع».



وأضاف في تصريحات نشرتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، أن «قوات الاحتلال أبلغت إدارة مجمع ناصر الطبي بإخلاء النازحين، والإبقاء على المرضى والكوادر الصحية».



وأشار إلى «استهداف مدارس محيطة بمجمع ناصر الطبي واشتعال النار فيها، وانتقال النيران إلى مخزن الأجهزة الطبية واحتراقه بالكامل»، مؤكدًا أن «مخزن المهمات الطبية احترق بنسبة 80%».



وحذر من أن «مياه الصرف الصحي لازالت تغمر قسم الطوارئ بمجمع ناصر الطبي، وتعيق عمل الطواقم الصحية».



وأوضح أن «ازدياد تكدس النفايات في أقسام مجمع ناصر الطبي يُنذر بكارثة صحية من انتشار للأوبئة، وكذلك تلوث جروح المرضى».



وشدد على أن «الكوادر الصحية والمرضى والمرافقين في المجمع في دائرة الخطر الشديد»، مضيفًا: «يتم إطلاق النار على النازحين وهم خارجين ويوجد شهداء وإصابات».



وذكر أن «إدارة مجمع ناصر الطبي لا تستطيع نقل الشهداء والموتى من المرضى إلى ثلاجة الموتى؛ بسبب الخطر الشديد».



وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 133 شهيدًا، و162 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».



وأضافت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، أنه «لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».



وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفًا و473 شهيدًا، و68 ألفًا و146 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.