جون كيربي: الوقت غير مناسب لعملية برية في رفح قبل ممر المدنيين

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الوقت غير مناسب لعملية برية في مدينة رفح قبل تأمين ممر للمدنيين.

وأضاف كيربي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن ليس لديهم مؤشر بشأن توقيت العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، موضحا: "عبرنا عن قلقنا لشركائنا الإسرائيليين إزاء استهداف المدنيين في العملية المرتقبة في رفح"، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي حين أكد كيربي أن الولايات المتحدة تعمل على إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، والتوصل إلى هدنة ممتدة لإخراجهم، دعا إلى مواصلة البحث عن طرق لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.