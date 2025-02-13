أردوغان يجري محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني لمناقشة الوضع في غزة والقضايا الثنائية

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التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الخميس، في مكتبه بإسلام أباد لمناقشة الوضع في غزة ومجموعة من القضايا الثنائية.

وقال مسؤولون إنهما سيوقعان عدة اتفاقيات لتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وغادر أردوغان فندقه وسط إجراءات أمنية مشددة.

ورحب شريف بأردوغان، وزوجته أمينة أردوغان، لدى وصولهما إلى مكتبه. وجرى عزف النشيدين الوطنيين للبلدين قبل بدء المراسم الرسمية.

وسيرأس أردوغان بشكل مشترك المحادثات حول التعاون الاستراتيجي الثنائي ، ومن المتوقع أن يوقع الجانبان عددا من الاتفاقيات، بحسب بيان حكومي.



