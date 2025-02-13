السودان يدين بشدة الحوادث المأساوية المتكررة بمعسكر زمزم والفاشر

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر ان مليشيا الدعم السريع المتمردة صعدت من هجماتها ضد معسكرات النازحين في دارفور، بما في ذلك معسكر زمزم للنازحين، وذلك استمرارا في نهجها بارتكاب الإنتهاكات ضد المدنيين العزل .

‏وأكد الإعيسر في منشور على منصة فيس بوك اليوم ان الحكومة تدين بشدة الحوادث المأساوية المتكررة التي يتعرض لها معسكر زمزم، والسكان المدنيون في مدينة الفاشر، ومواقع أخرى من حرق وتدمير للممتلكات، مما أدى إلى معاناة جديدة تضاف إلى معاناة المدنيين الأبرياء الذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية والمساعدة، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأضاف الإعيسر "‏تعد هذه الممارسات البشعة انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ويجب محاسبة المسؤولين عنها وملاحقتهم جنائيا، كما يجب تصنيف ميليشيا الدعم السريع المتمردة كتنظيم إرهابي وفقا للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم مثل هذه الأفعال التي تهدد سلامة النازحين وكرامتهم الإنسانية".

‏وقال ان الحكومة إذ تستغرب الصمت الدولي إزاء هذه الممارسات البشعة من قبل الميليشيا، لن تألو جهدا في مواصلة سعيها الجاد من أجل دعم حقوق النازحين وضمان بيئة آمنة لهم، وحثّ المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية على تحمل مسؤولياتهم في التصدي لهذه الانتهاكات الخطيرة.