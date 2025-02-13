 محافظ الجيزة يشهد احتفالية ذكرى النصف من شعبان بمسجد عبد الرحمن الكواكبي بالعجوزة - بوابة الشروق
الخميس 13 فبراير 2025 9:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

محافظ الجيزة يشهد احتفالية ذكرى النصف من شعبان بمسجد عبد الرحمن الكواكبي بالعجوزة

يارا صابر
نشر في: الخميس 13 فبراير 2025 - 8:41 م | آخر تحديث: الخميس 13 فبراير 2025 - 8:41 م

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، احتفالية ذكرى ليلة النصف من شعبان والتي أقامتها مديرية الأوقاف بالجيزة بمسجد عبد الرحمن الكواكبي بحي العجوزة.

وقدم المحافظ، التهنئة إلى الشعب المصري بشكل عام وأبناء محافظة الجيزة، وأعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل خاص، بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة النصف من شعبان، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها.

وأشار المحافظ، إلى أهمية الاستفادة وتعلم الدروس والعبر من تلك الذكرى العطرة والتي تم فيها تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام لتعميق وترسيخ معاني الإسلام السمحة وأهدافه السامية في النفوس، داعياً المواطنين إلى تحويل تلك النفحات الإيمانية نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة مباركة للقرآن الكريم، ثم ألقى الشيخ السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة كلمة تحدث فيها عن فضل هذه الليلة المباركة وعن كيفية استلهام الدروس، والعبر المستفادة منها اعقبها تقديم ابتهالات تواشيح لصغار المنشدين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك