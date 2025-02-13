محافظ مطروح: تجهيز 55 شاحنة محملة بـ900 طن مساعدات لصالح غزة

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، انطلاق قافلة المساعدات والإغاثة المهداة من قبائل وجميع أهالي وأبناء مطروح للأشقاء في غزة؛ للمشاركة في محنتهم ورفع المعاناة عنهم بنحو 900 طن محملة على 55 شاحنة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأوضح محافظ مطروح أن القافلة تأتي من خلال جهود المشاركة المجتمعية وروح التكاتف لأهالي مطروح من الحمام شرقا إلى السلوم غربا وسيوة جنوبا، مؤازرة لأشقائهم في غزة لتخفيف المعاناة عنهم مع توفير المواد الغذائية والأدوية والإغاثة وغيرها بكمية تقارب 900 طنا منها 34 شاحنة مواد غذائية و15 شاحنة مياه معدنية و6 شاحنات أدوية ومواد إغاثة من بطاطين ومفروشات وغيرها.

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير لجميع أهالي وعمد ومشايخ وشباب محافظة مطروح على سرعة تلبية النداء الإنساني وعلى هذه الروح الوطنية المخلصة والتكاتف بكل حماسة وتألف لمساعدة أشقائنا في غزة بفلسطين الحبيبة.