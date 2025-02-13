الاتحاد الأوروبي يعلن عن نهج جديد لتقديم المساعدات الإنمائية

قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في مقابلة مع غرفة الأخبار الأوروبية (إي إن آر) ، نشرت اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم تعويضات عن خسارة مدفوعات المساعدات الإنمائية الأمريكية، فقط في ظل ظروف معينة وفي حالات بعينها.

وقالت كالاس لشبكة "إي إن آر": "اتفقنا على أننا لن نعوض الخسارة بصورة تلقائية من الأموال الأوروبية، لأننا في المقام الأول لا نملك هذه الأموال".

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام المساعدات الأوروبية في المستقبل لتعزيز القوة الجيوسياسية.

وقالت كالاس إن المدفوعات يمكن ربطها بالمستفيدين ممن يتواصلوا بصورة مفتوحة وواضحة، تفيد بأنهم مدعومون من الاتحاد الأوروبي.

وشكت كالاس من أن الاتحاد الأوروبي يدعم حاليا العديد من المنظمات بتمويل كبير، ولكن نادرا ما يكون ذلك مرئيا.

وقالت إن الوضع الحالي يمثل فرصة لجعل العلم الأوروبي أكثر بروزا، وليتم توضيح مصدر الدعم بشكل واضح للأفراد.