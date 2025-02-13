إيلون ماسك يدعو الحكومة الأمريكية إلى إلغاء وكالات بأكملها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا إيلون ماسك اليوم الخميس إلى " إلغاء وكالات بأكملها" من الحكومة الاتحادية الأمريكية ، وذلك ضمن جهوده في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الإنفاق وإعادة هيكلة الأولويات.

وقدم ماسك عرضا موسعا عبر تقنية الفيديو في قمة حكومات العالم المنعقدة في دبي بالإمارات العربية المتحدة لما وصفه بأولويات إدارة ترامب، تخللها إشارات متعددة إلى " الحرب النووية الحرارية" والمخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي.

وقال ماسك، الذي كان يرتدي تي شيرت أسود مكتوب عليه " الدعم الفني " " نحن لدينا هنا حقيقة حكم البيروقراطية بدلا من حكم ديمقراطية- الأشخاص".

وأضاف ماسك " أعتقد أننا في حاجة لإلغاء وكالات بأكملها بدلا من تركها خلفنا". وأوضح" إذا لم نتخلص من جذور الحشائش، سيكون من السهل أن تنمو مجددا".

ويشار إلى أن ماسك عزز سيطرته على أجزاء كبيرة من الحكومة بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أن تولى وزارة الكفاءة الحكومية. و شمل ذلك تهميش مسؤولين محنكين، والوصول لقواعد البيانات الحساسة، و التسبب في صدام دستوري بشأن حدود السلطة الرئاسية.

وقال ماسك " الكثير من الانتباه كان منصبا على سبيل المثال على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، مشيرا إلى تفكيك ترامب للوكالة .

وأضاف" يقولون أنها بمثابة الهبة الوطنية للديمقراطية. ولكني أقول حسنا ما هو مقدار الديمقراطية التي حققوها مؤخرا؟".

وأشار إلى أن أمريكا في ظل قيادة ترامب" أقل اهتماما بالتدخل في شؤون الدول الأخرى".