تهديد حوثي باستئناف هجمات البحر الأحمر حال فرض خطة تهجير الفلسطينيين من غزة

هدد زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عبدالملك الحوثي، اليوم الخميس، باستئناف الهجمات عبر البحر الأحمر إذا تم فرض خطة تهجير الفلسطينيين، وفقا لما نقلته قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وقال الحوثي: "سنتدخل بالقصف الصاروخي والعمليات البحرية إذا نفذت أمريكا وإسرائيل خطة التهجير بالقوة"، مؤكدا: "سنتحرك عسكريا إذا اتجهت أميركا وإسرائيل بناء على تهديد دونالد ترامب للعدوان على غزة السبت".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة "ستسيطر على قطاع غزة"، وإنه يرغب في تحويل المنطقة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، خلال مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصف الفكرة بـ"الإبداعية" و"الثورية".

وأثارت تصريحات ترامب حول قطاع غزة جدلا عالميا، في حين لم يقدم الزعماء الأوروبيون، غداة التصريح، ردود أفعال بشأن اقتراحه "المشكوك فيه" لحل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.