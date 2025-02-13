الإفراج عن حمو بيكا بعد حبسه شهرين لغنائه بدون تصريح في الإسكندرية

أنهى دفاع مؤدي المهرجانات محمد محمد محمود، وشهرته "حمو بيكا"، اليوم الخميس، إجراءات الإفراج عنه من قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، بعد قضاء مدة العقوبة في قضية إقامة حفل بدون تصريح، والصادر فيها حكم بحبسه لمدة 60 يومًا، سبق أن قضى منها 14 يومًا محبوسًا على ذمة التحقيقات.

وكان مؤدي المهرجانات قد تم نقله إلى السجن الجغرافي بمنطقة برج العرب، غربي محافظة الإسكندرية، في 28 ديسمبر الماضي، بعد إنهاء خطاب الترحيلات، ورفض الاستئناف على حبسه شهرين، إثر إقامته حفلًا غنائيًا بعنوان "وش غضب" في منطقة البيطاش دون تصريح عام 2018.

وجاء الحكم على أثر تحرير نقابة المهن الموسيقية محضرًا ضد مؤدي المهرجانات، لإقامته حفلًا غنائيًا دون تصريح، وصدر في عام 2021 حكم أول درجة ضده بالحبس، وتم الاستئناف على الحكم، وبعد ذلك تم تأييده.

وبعد ضبطه في محافظة القاهرة، تم نقله إلى قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، مُرحَّلًا من قِبَل نيابة قصر النيل، على ذمة قضايا بالحبس، بعد أن تم ضبطه يقود سيارة بلوحة معدنية "غرفة تجارية" في منطقة الزمالك.

وبتوقيفه وتفتيشه، عُثر بحوزته على سلاحين أبيضين، وبالكشف عليه، تبين صدور أحكام قضائية ضده، خاصة بالتبديد وإيصالات الأمانة.