الاتحاد السكندري يتعادل مع إنبي في الدوري

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة الاتحاد السكندري أمام مستضيفه إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب المقاولون العرب، في ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم الاتحاد السكندري في المباراة عن طريق قائد الفريق كريم الديب، والذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 52 من ركلة جزاء نفذها باتقان في شباك رمضان مصطفى حارس مرمى إنبي، فيما تعادل إنبي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع 90+13، من ركلة جزاء نفذها أحمد أمين أوفا بقوة في شباك الاتحاد السكندري.

وبهذا التعادل رفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة 15، في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما رفع إنبي رصيده للنقطة 8، في المركز السابع عشر، قبل الأخير من جدول الترتيب.