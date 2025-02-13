أوكرانيا: ارتفاع قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 854 ألفا و280 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 854 ألفا و280 جنديا، بينهم 1250 لقوا حتفهم أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10040 دبابة، منها 17 دبابة أمس الأربعاء، و20 ألفا و894 مركبة قتالية مدرعة، و23034 نظام مدفعية، و1278 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1063 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و25072 طائرة مسيرة، و3063 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و36 ألفا و928 من المركبات وخزانات الوقود، و3744 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.