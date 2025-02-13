كييف تعلن إسقاط 85 من أصل 140 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 85 من أصل 140 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 140 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وعدة طرازات خادعة أخرى، تم إطلاقها من مناطق أوريول وكورسك وبريانسك وشاتالوفو وبريمورسكو - أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت القوات الأوكرانية 85 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى فوق مناطق خاركيف وبولتافا وسومي وتشيركاسي وتشرنيغوف وكيروفوهراد ودنيبروبيتروفسك وميكولايف وخيرسون وأوديسا.

وأضاف البيان، أنه 52 طائرة مسيرة روسية فشلت في الوصول إلى أهدافها.

وأفادت تقارير، بوقوع أضرار في بمنطقتي أوديسا وخاركيف؛ نتيجة للهجوم المُعادي.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.