صحيفة أمريكية: إدارة ترامب تحد من الخدمات الموجهة لمن يسعون لدخول الولايات المتحدة قانونيا

ذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذت إجراء آخر للحد من الخدمات الموجهة إلى الأشخاص الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة بشكل قانوني، والتركيز بدلا من ذلك على سجل متخم بطلبات الهجرة.

وأعلنت الصحيفة - في نسختها الإلكترونية اليوم الأربعاء - أن مكتب خدمات الجنسية والهجرة سيغلق كل فروعه المعنية بالخدمات الدولية، مشيرة إلى أن العمليات الدولية للمكتب تتضمن لم شمل الأسر والإشراف على عمليات التبني في الخارج، ومعالجة مطالب السفر إلى الولايات المتحدة للطوارئ الإنسانية، وأفراد الجيش الذين يخدمون فيما وراء البحار والمقيمين بشكل دائم في الخارج ويرغبون في العودة.

وأضافت أن المكتب جزء من وزارة الأمن الداخلي ويجهز لنقل عملياته الدولية إلى وزارة الخارجية؛ للتركيز على سجل طلبات الهجرة المتخم، وهو ما قاله مدير المكتب لي فرنسيس في مذكرة إلى موظفيه أمس الثلاثاء.

ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية بشكل فوري على طلب للاستفسار بشأن كيف ستتعامل مع هذا العمل الإضافي، بعد أن خفضت إدارة ترامب ميزانية الوزارة بشكل كبير.