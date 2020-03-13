المفاوض الأوروبي بارنييه يعرض مشروع اتفاق لعلاقات المستقبل مع بريطانيا

شارك ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن ملف انسحاب بريطانيا من التكتل (بريكست)، اليوم الجمعة، مشروع اتفاقية بشأن العلاقات المستقبلية بين لندن وبروكسل، مع نواب وزعماء أوروبا.

يشار إلى أنه جرى إلغاء الجولة المقبلة من المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وغرد بارنييه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تظهر الاتفاقية علاقة طموحة وشاملة في المستقبل... علينا أن نعطي أنفسنا جميع فرص النجاح".

وجرت الجولة الأولى من المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في بروكسل الأسبوع الماضي، وشملت خططا تهدف إلى التوصل لاتفاق طموح للتجارة الحرة بين الجانبين.

وفي الوقت الذي يتعين فيه التوصل لاتفاق خلال 10 أشهر، حذر الطرفان من وجود خلافات أساسية، بشأن ضرورة توافق بريطانيا مع المعايير الأوروبي بشأن البيئة والعمال، والوصول إلى مياه الصيد، والتعاون في مجال العدالة الجنائية.

وكان من المقرر عقد الجولة الثانية من المحادثات في لندن الأسبوع المقبل، ولكن الأمور لن تسير على هذا المنوال بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجاء في بيان مشترك أمس الخميس أن الطرفين "يعملان حاليا على استكشاف سبل بديلة لمواصلة المناقشات، وبينها استخدام تقنية الفيديو كونفرانس، إذا ما كان ذلك ممكنا."

وقال بارنييه إنه سيتم نشر نص مشروع الاتفاقية في أعقاب إجراء مشاورات داخل الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه يتطلع إلى العمل مع بريطانيا.