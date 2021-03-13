الملياردير جرينسيل: حذرت مجموعة «كريدت سويس» قبل انهيار إمبراطوريتي المالية

ذكر الملياردير الإسترالي السابق، ليكس جرينسيل إنه أبلغ مسؤولين كبار بشركة "كريدت سويس جروب إيه جي" بشأن الصعوبات التي يواجهها لضمان تأمينات جديدة لتغطية قروض للشركات، لدعم نشاطه لأسابيع، قبل انهيار مفاجئ لامبراطوريته المالية لسلسلة الإمداد، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وأبلغ الملياردير السابق المسؤولين التنفيذيين بشأن "المستجدات على نحو منتظم"، من بينهم لارة وارنر، كبيرة المسؤولين بالشركة حول مواجهة المخاطر، بمشكلاته في إيجاد غطاء جديد، بعد أن رفضت شركة التأمين الاسترالية "بوند آند كريدت" تجديد عقود تأمين لقروض شركات بقيمة 6ر4 مليار دولار.

وأضاف الخبير المالي في وثائق تم الكشف عنها مؤخرا أمام المحكمة إن البنك السويسري "يعلم بشأن الصعوبات التي تواجهها شركة/جرينسيل كابيتال/ في تجديد عقود "تي.بي.سي.سي" والتداعيات المحتملة حال الفشل في تجديدها".

وكان وزير المالية الفرنسي، برونو لو ماير، قد ذكر يوم الثلاثاء الماضي إن بلاده سوف تدعم العاملين في المواقع الصناعية إذا انتهى بهم الأمر إلى مواجهة تهديدات بسبب الصعوبات التي تواجهها شركة "جرينسيل كابيتال" للتمويل.

وقال الوزير لقناة "فرانس 2" التليفزيونية: "ليس لدي مخاوف" بشأن فقدان الوظائف و"على أي حال، سوف تقف الدولة وراء هذه المواقع الصناعية وموظفيها".

يشار إلى أن "جرينسيل"، ومقرها المملكة المتحدة، تتأرجح على شفا الإفلاس بعد أن جمّدت مجموعة "كريدي سويس" السويسرية المالية مليارات من الأموال الاستثمارية التي تعتمد عليها شركتها للتمويل التجاري في شراء أوراق الدين التي تصدرها. كما أنها تواجه تحقيقا جنائيا مع وحدتها المصرفية الألمانية.