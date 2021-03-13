محمد بن راشد يعتمد مخطط دبي الحضري الجديد: زيادة أطوال الشواطئ بنسبة 400%

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وحاكم إمارة دبي محمد بن راشد، اعتماد مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040، مشيرًا إلى أن المخطط يستهدف أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.



وقال بن راشد، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح السبت، أن مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية ستتضاعف مرة ونصف، فضلًا عن أن أطوال الشواطئ ستزداد بنسبة 400% خلال العشرين عاما القادمة، ذاكرا أن 60% من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية.



وأضاف أن «هدف مخطط دبي الحضري الجديد هو تخطيط الحياة في دبي خلال 20 عاما مقبلة، وتوفير جودة معيشية للسكان تكون الأفضل والأرقى عالمياً، والاستعداد للتطورات السكانية والاقتصادية الكبرى المقبلة في المدينة».





اعتمدنا بحمدالله مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040 .. هدفنا أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم ..

مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية ستتضاعف مرة ونصف وستزيد أطوال شواطئنا 400٪ خلال العشرين عاما القادمة .. و60٪ من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية pic.twitter.com/4mx9Cdqby7 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 13, 2021