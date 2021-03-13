دي ماريا يجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان لمدة عام

مدد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، لمدة عام.

وذكر النادي الفرنسي، أن الدولي الأرجنتيني دي ماريا /33 عاما/ وافق على عقده الجديد، والذي سيبقيه مع باريس حتى نهاية الموسم المقبل، مع وجود خيار التجديد لعام إضافي.

وحقق دي ماريا 16 لقبا مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه إليه قادما من مانشستر يونايتد في عام 2015، بصفقة كلفت النادي الفرنسي مبلغ 63 مليون يورو.

وسجل لاعب الوسط الأرجنتيني 86 هدفا وقدم 99 تمريرة حاسمة في 248 مباراة في كل البطولات، وهو ثاني أعلى لاعب من حيث المعدلات التهديفية قياسا بعدد المباريات، بعد سافيت سوسيتش صاحب الرقم ذاته في 103 مبارايات.

وقال ليوناردو المدير الرياضي بالفريق الشهر الماضي، أن دي ماريا واحد من أربعة لاعبين تنوي إدارة النادي الفرنسي تجديد عقودهم.

بالإضافة إلى عقد النادي الفرنسي لمحادثات مع نجميه كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، يسعى باريس سان جيرمان إلى تجديد عقد خوان بيرنات لاعب الفريق.

وقال ليوناردو في تصريحات لإذاعة "فرانس بلو: "لقد تحدثنا لوقت طويل عن عقد كيليان مبابي".

وتابع: "قبل ذلك كان من الضروري أن نكون واضحين بشأن موقفنا وما نريده، أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة بحيث يلزم فيها اتخاذ قرار، لدينا حوار جيد ومتفتح".

وأوضح : "نحن على الطريق الصحيح بالنسبة لنيمار، لكن في النهاية هو من سيقرر متى يوقع وهذا لم يحدث حتى الآن، لازلنا على نفس الطريق وهو الأمر ذاته بالنسبة لدي ماريا وبيرنات".

وواصل حديثه قائلا:" هذه هي القضايا الأربع الرئيسية التي نناقشها، الفكرة هي أن نتوصل إلى شيء في أسرع وقت ممكن، لأننا لدينا النية لتجديد عقد الرباعي".

وشارك دي ماريا في 27 مباراة في كل البطولات هذا الموسم، مسجلا أربعة أهداف ومقدما عشر تمريرات حاسمة لزملائه.

ويعد دي ماريا رابع لاعب في فريقه من حيث تسجيل في الأهداف، خلف كل من مويس كين (16 هدف) ونيمار (17) وكيليان مبابي (35).