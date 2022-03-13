البيت الأبيض: وفدان أمريكي وصيني يبحثان الأزمة الأوكرانية في روما غدا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن وفدا أمريكيا برئاسة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، سيلتقي وفدًا صينيًا في العاصمة الإيطالية روما، غدًا الاثنين، في اجتماع يبحثان خلاله الأزمة الأوكرانية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض إيميلي هورن في بيان: "يوم الإثنين، سيكون مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومسؤولون من مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية في روما".

وأضافت: "سيلتقي سوليفان بعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية يانج جيتشي، في إطار جهودنا المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية".

وأوضحت المتحدثة أن "الجانبين سيناقشان الجهود الجارية لإدارة المنافسة بين بلدينا، ومناقشة تأثير حرب روسيا ضد أوكرانيا على الأمن الإقليمي والعالمي".

وأشارت إلى أن سوليفان سيلتقي كذلك المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الإيطالي لويجي ماتيولو، من أجل مواصلة تنسيق رد دولي قوي وموحد على الحرب التي اختارها الرئيس بوتين.