حمد إبراهيم: الفوز على بتروجت بداية عودة الإسماعيلي للطريق الصحيح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عبر حمد إبراهيم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على حساب بتروجت في مسابقة كأس مصر.

وتغلب الإسماعيلي على بتروجت بنتيجة 5- 4 بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، ضمن مباريات دور الـ32 من مسباقة كأس مصر.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات عقب المباراة: «أهُدى الفوز لجماهير الإسماعيلي العريضة والتي أعلم جيدًا مدي حزنها على تراجع النتائج بمنافسات بطولة الدوري الممتاز».

وأضاف: «المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، ونعمل على عقد جلسات نفسية مستمرة مع اللاعبين سعيًا لرفع روحهم المعنوية»، مضيفًا: «نعد الجماهير بأن المباريات المقبلة بمثابة لقاءات الكؤوس وسنقاتل من أجل عبور تلك الكبوة وعودة الفريق لموقعه الطبيعي».

وتابع: «مباراة اليوم بمثابة البداية لعودة الفريق لمسار الإنتصارات وسنستغلها لمنح اللاعبين دفعة قوية لتحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة».

واختتم : «أغلقنا بشكل نهائى صفحة الكأس وسنبدأ من الغد الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المحلي والتي سنقاتل من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث».

ويحل الدراويش ضيفًا على الاتحاد مساء الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر المسابقة المحلية.