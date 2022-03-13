رئيس بولندا: استخدام بوتين لأسلحة الدمار الشامل سيغير قواعد اللعبة بالنسبة للناتو

قال الرئيس البولندي إن، «استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأسلحة الدمار الشامل، سيغير قواعد اللعبة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)».



ونقلًا عن صحيفة «جارديان» البريطانية، أشار الرئيس البولندي، خلال لقاء مع شبكة «bbc»، صباح الأحد، إلى اعتقاده بأن روسيا بإمكانها استخدام الأسلحة الكيماوية؛ لأن فلاديمير بوتين في «وضع صعب للغاية».



وأضاف: «في الواقع، لقد خسر بوتين حربه بالفعل سياسيًا، ولا يفوز بها داخليًا»، متابعًا: «إذا استخدم بوتين أسلحة دمار شامل، فسيكون ذلك مغيراً للعبة».



واستطرد: «بالتأكيد سيتعين على حلف شمال الأطلسي [الناتو]، الجلوس على الطاولة، والتفكير بجدية فيما يجب فعله، لأنه بعد ذلك سيبدأ الأمر في أن يكون خطيرًا، ليس فقط لأوروبا أو منطقتنا، ولكن للعالم بأسره».



وتواصل روسيا حربها على أوكرانيا، في وقت يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ المحادثات الجارية بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، تشهد تطورات إيجابية معينة، وهو ما أكده نظيره الأوكراني، أمس السبت.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إن نحو 1300 جندي أوكراني قتلوا منذ 24 فبراير، في أول إحصاء رسمي للسلطات الأوكرانية منذ بدء الغزو.



وأشار زيلينسكي إلى أن الجيش الروسي فقد نحو 12 ألف عنصر، من جهتها، أعلنت روسيا في 2 مارس أن 498 من جنودها قُتلوا وهي الحصيلة الوحيدة التي قدّمتها.



وقُتل ما لا يقل عن 579 مدنيا، بحسب حصيلة قدمتها الأمم المتحدة السبت، مؤكدة أن عدد القتلى ربما يكون أعلى بكثير من ذلك.



وفرّ زهاء 2.6 مليون شخص من أوكرانيا منذ 24 فبراير، إضافة إلى وجود نحو مليونَي نازح داخليا، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.