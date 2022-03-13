ليفركوزن يخسر في عقر داره أمام كولون بالدوري الألماني

أهدر بايرليفركوزن فرصة تعزيز موقعه في المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك عقب خسارته صفر / 1 أمام ضيفه كولون، اليوم الأحد، في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وتجمد رصيد ليفركوزن، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في بوندسليجا، عند 45 نقطة في المركز الثالث، في حين ارتفع رصيد كولون، الذي حقق فوزه الثاني في مبارياته الأربع الأخيرة، إلى 39 نقطة في المركز السابع.

وارتدى كينجسلي شيندلر ثوب البطولة في اللقاء، عقب إحرازه هدف كولون الوحيد في الدقيقة 67، فيما عجز لاعبو ليفركوزن عن تسجيل هدف التعادل على الأقل خلال الدقائق المتبقية من المباراة، ليتلقى الفريق المضيف خسارته السابعة في البطولة خلال الموسم الحالي.