القوات الأمنية العراقية تفتح تحقيقا بعد سقوط عدة صواريخ على أربيل

أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة مجلس الوزراء العراقي اليوم الأحد، أن القوات الأمنية شرعت بفتح تحقيق بحادث القصف الذي استهدف مدينة أربيل.

وذكرت الخلية في بيان لها أن مدينة اربيل، عاصمة إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، تعرضت بعد منتصف ليلة السبت/ الأحد إلى هجوم بعدد من الصواريخ سقطت في مواقع مختلفة، لافتة إلى أن "القوات الأمنية شرعت بفتح تحقيق بالحادث"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضافت، ان "هذه الأعمال غير المبررة سيكون مصيرها الخسران وسينال مرتكبوها جزاءهم العادل".

ومن جانبه، أدان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الهجوم قائلا في بيان "أربيل لن تنحني أمام الجبناء، أدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع على عدة مناطق في أربيل".

وأضاف: "أحث أهالي أربيل الأبطال والصامدين على الصبر واتباع توجيهات الأجهزة الأمنية، أشكر صمودكم".

وفي وقت سابق، أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، سقوط عدة صواريخ على محافظة أربيل.

وقال خوشناو أن "عدة صواريخ سقطت على مدينة أربيل"، مؤكدا "عدم معرفة الجهة المستهدفة سواء كانت القنصلية الأمريكية أو المطار".

وأكد وزير الصحة بإقليم كردستان ، سامان برزنجي، عدم سقوط ضحايا أو جرحى ، وأضاف "نراقب الأضرار وطواقم الطوارئ في حالة تأهب".