قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة باردة منذ الخميس الماضي، لافتة إلى أن درجة الحرارة انخفضت بشكل ملحوظ؛ لتتراوح العظمى ما بين 17 إلى 18 درجة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خلال فترات الليل والنهار، مناشدة المواطنين عدم التسرع في تخفيف الملابس، والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية.

ونوهت إلى أن الأجواء متقلبة ومتفاوتة بين الليل والنهار والأيام وبعضها، خلال الفترة المقبلة، موضحة أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب ووسط أوروبا، تؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأشارت مدير الاستشعار عن بعد، إلى تكون فرص أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات شمال الوجه البحري، نافية تعرض القاهرة الكبرى لفرص أمطار، على مدار الأيام المقبلة.

وذكرت أن الشتاء ينتهي رسميًا وجغرافيًا يوم 20 مارس، متوقعة أن ترتفع درجة الحرارة تدريجيًا بعد 10 أيام أو أسبوع من الآن، حيث يبدأ فصل الربيع الذي يتسم برياح الخماسين والتقلبات في درجات الحرارة ونشاط الرياح.

ولفتت إلى أن البلاد تعرضت لموجات من الرمال والأتربة المثارة، أيام الأحد والخميس الماضيين، مشيرة إلى أن كل أنحاء الجمهورية لن تشهد أتربة، على مدار الأسبوع الجاري، وسيقتصر الأمر على نشاط رياح يزيد الإحساس بالبرودة.