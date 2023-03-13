إخراج نائب من أولى جلسات البرلمان التونسي الجديد بسبب استدعاء النيابة العمومية له

أُخرج نائب من أولى جلسات البرلمان التونسي الجديد، اليوم الاثنين؛ وذلك بسبب صدور طلب استدعاء بحقه من قبل النيابة العمومية التونسية.

وقال موقع «نسمة» التونسي، اليوم الاثنين، إن النائب أخرج من الجلسة الافتتاحية العامة بعد أداء اليمين الدستورية، وذلك بسبب صدور طلب استدعاء بحقه من النيابة العمومية، وفقًا للمعلومات الأولية.

من جانبه، أعرب النائب عن حركة الشعب التونسية بدر الدين القمودي، في تصريح للإذاعة الوطنية، عن رفضه لإخراج النائب بتلك الطريقة، معقبًا: «الجميع تحت طائلة القانون، ولكن يجب أن نعلم كيف نطبق القانون».

وافتتح البرلمان التونسي الجديد - الذي تم انتخابه في ديسمبر ويناير - جلسته الأولى، في وقت سابق من اليوم الاثنين.

وحل الرئيس التونسي قيس سعيّد، البرلمان المنتخب السابق في يوليو 2021، مؤكدًا أن «أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من فساد نخبة سياسية تخدم فقط مصالحها».

والبرلمان الجديد، يعمل بموجب دستور صاغه «سعيّد» بنفسه العام الماضي، وأقره في استفتاء بنسبة إقبال بلغت نحو 30 بالمئة.