وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، عند منطقة الكرابلة التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم الاثنين؛ مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.



وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل عند منطقة الكرابلة، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.



وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف إلى محل الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.



وانتقلت الجهات الأمنية، إلى مكان الحادث؛ لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وتبين أن المصابين هم: "محمد حساني محمود، 21 سنة، بكدمات وجروح قطعيه بالجسم، وتامرعبدالله محمد، 33 سنة، باشتباه كسر بالحوض، وإسلام محمد سلامة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسربالساق الأيسر، ومحمود علاء محمد، 21 سنة، باشتباه كسر بالساقين والذراعين، وأحمد علاءالدين محمد، 26 سنة، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وعبدالرحمن علاءالدين محمد، 16 سنة، بجروح متفرقة كدمات بالصدر.



وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ لتباشر التحقيقات.