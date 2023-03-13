محافظ قنا يطلق إشارة بدء تصدير أول شحنة ألواح كونتر ومشتقاته للصين

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، إشارة بدء تصدير أول شحنة ألواح الكونتر ومشتقاته بأحد مصانع المنطقة الحرة العامة بقفط إلى الصـيـن، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وفوزي رضوان مدير المنطقة الحرة العامة بقفط، وعدد من المعنيين بملف الاستثمار.

وأكد محافظ قنا، على اهتمام الدولة والقيادة السياسية، بتنمية الصعيد وتوفير جميع المقومات التي تساهم في إحداث هذه التنمية وفقا لرؤية مصر 2030، مشيدًا بتصدير أول شحنة ألواح الكونتر ومشتقاته من محافظة قنا إلى دولة الصين.

وأضاف الداودي، أن هذا الإنجاز يضاف لقطاع الصناعة بمحافظة قنا، في ظل المزايا العديدة التي تتمتع بها المنطقة الحرة بقفط، ومن أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي عبر نوافذ مكتملة الخدمات سواء من النواحي الجمركية أو الاستيراد، وكذلك التصدير عبر ميناء سفاجا القريب نسبيا من محافظة قنا، حيث تعد المنطقة الحرة أهم آليات زيادة الصادرات ومضاعفة الناتج القومي.

وأوضح محافظ قنا أن مصنع ألواح الكونتر ومشتقاته يقع على مساحة 3587 مترا، بحجم استثمارات بلغ 7 ملايين و63 ألف دولار، يوفر 30 فرصة عمل للشباب كمرحلة أولى، ويتم تصدير 70% من إنتاج المصنع إلى الخارج، ومن المتوقع أن يصل عدد الصادرات السنوية إلى 100 حاوية 40 قدما بقيمة تقديرية مليون دولار.

وتابع الداودي، أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لدفع عجلة الصناعة وزيادة المعدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي، والتصدير للأسواق الخارجية، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة لما يمثله قطاع الصناعة من دور محوري في دعم وتنمية الاقتصاد القومي، داعيا رجال الأعمال إلى القدوم للاستثمار بمحافظة قنا لما تتمتع به من مقومات استثمارية كالثروات المعدنية وشبكة الطرق الإقليمية المتميزة، بالإضافة إلى قربها من موانئ التصدير.

يذكر أنه تم افتتاح مصنع ألواح الكونتر ومشتقاته في 21 يناير الماضي، واليوم يطلق إشارة تصدير أول شحنة إلى دولة الصين.