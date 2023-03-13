الرئيس السيسي: يجب إيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية ووقف الحرب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه من الضروري إيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن التي تزور مصر حاليا، الاثنين، أنه يجب التوصل إلى حل يساهم في خفض التوتر، ونظرا لتداعيات الأزمة على مستوى كل دول العالم.

وأشار الرئيس إلى أنه وجّه نداء للعالم أجمع خلال قمة المناخ في شرم الشيخ بأهمية إنهاء هذه الحرب، نظرا لتداعياتها.

وأمس الأحد، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمطار القاهرة الدولي، ميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، في مستهل زيارتها الرسمية الأولى إلى القاهرة، والتى تأتى تزامناً مع الاحتفال بمرور 65 عاماً على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيسة وزراء الدنمارك والوفد المرافق، عقب وصولها مطار القاهرة؛ وذلك بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رئيسة بعثة الشرف.